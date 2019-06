Andrea Pinamonti, il centravanti di Tassullo di proprietà dell'Inter che in serie A vogliono tutti (è di ieri la notizia di una richiesta della Roma in cambio di Dzeko in nerazzurro), ha trascinato l'Italia in semifinale ai Mondiali Under 20.

Il capitano azzurro della Val di Non è stato ancora una volta decisivo con una doppietta che sono valsi il 2 a 1 (diagonale stretto, quasi impossibile che ha beffato il portiere africano e un rigore calciato all'incrocio, l'altra volta con l'Ecuador era stato un cucchiaio e che si è procurato).

Così la Nazionale di mister Nicolato ha battuto 4-2 il Mali nel quarto di finale disputato al Tychy City Stadium. Per Pinamonti soono quattro i gol segnati finora: uno su girata all'Ecuador, uno alla Polonia su rigore e due ieri al Mali. Evidentemente deve essere destino che l'Italia Under 20 debba soffrire fino alla fine per portarsi a casa le vittorie in questo Mondiale. È successo nel girone iniziale contro Messico ed Ecuador, è capitato agli ottavi contro la Polonia e anche ieri il copione si è ripetuto contro il Mali, battuto 4-2 soltanto nei minuti finali di un match che valeva l'accesso alle semifinali. Azzurrini in vantaggio all'11' grazie a un'autorete di Kone su un corner battuto da Esposito.

Match apparentemente in discesa per l'Italia, visto che al 21' viene espulso Diakitè per un'entrata da rosso su Pellegrini. Al 38', però, il Mali pareggia con un diagonale di Keita che beffa Plizzari, servito da uno splendido colpo di tacco di Kone. Ma è una serata di emozioni forti, una partita tirata dove gli azzurrini non possono mai stare tranquilli.

Nella ripresa, al 15', gli azzurri trovano il 2-1 con Pinamonti grazie ad una conclusione quasi impossibile su un lato dell'area con la sfera che passa tra portiere e palo, ma al 79' arriva il pari del Mali, indomabile, grazie a Camara che approfitta anche di ingenuità della difesa azzurra che fa colpire l'avversario facile da sotto misura.

La gioia del ritrovato pari dura 4' perchè ancora l'uomo copertina Andrea Pinamonti si procura, atterrato in area dal portiere Koita, e trasforma un rigore con un gran tiro, imprendibile, nel sette della porta africana. Poi un minuto più tardi è Frattesi di testa ad arrotondare il punteggio fissandolo sul 4-2 finale. Al 96' il Mali ha fallito un rigore con Koita sempre grazie ad un fantastico tuffo del milanista Plizzari che già lo aveva parato in occasione del match contro l'Ecuador nel girone alla fine del primo tempo. Italia in semifinale martedì (dalle ore 17.30 nello stadio di Gydnya) contro l'Ucraina che ieri ha battuto 1-0 la Colombia.

Oggi giocano per l'altra semifinale gli altri due quarti: Stati Uniti contro Ecuador e Corea del Sud contro Senegal nell'altra parte del tabellone dei quarti. Pinamonti ha festeggiato con due gol pesanti anche la convocazione nell'Under 21 per l'Europeo che si aprirà domenica 16 giugno in Italia, a Bologna contro la Spagna, una chiamata del ct Di Biagio vicino ad attaccanti già titolari anche del ct Mancini del calibro di Kean, di Chiesa e di Cutrone, oltre che di Orsolini. Ora la testa del capitano dell'Under 20 è concentrata sulla semifinale contro l'Ucraina e sull'eventuale finale del Mondiale che si terrà sabato 15 giugno.

Dopo i cinque gol in serie A con il Frosinone (contro Spal, Bologna, Parma, Fiorentina e Roma), unico Under 20 in tutta Europa, "Pina" ha dimostrato di essere un grande capitano e un attaccante che ieri si è anche distinto in altre occasioni sfiorando altri gol.





Italia 4 Mali 2

RETI: 12' aut. Koné (I), 38' Koita (M), 60' Pinamonti (I), 79' Camara (M), 83' su rigore Pinamonti (I), 84' Frattesi (I)

ITALIA (3-5-2): Plizzari; Gabbia, Del Prato, Ranieri; Bellanova, Frattesi, Esposito (68' Bettella), Pellegrini, Tripaldelli; Scamacca, Pinamonti (88' Olivieri). Allenatore: Nicolato.

MALI (5-3-2): Koita Y.; Fofana (91' B. Traoré), Camara, Diaby, Kanouté, Konan; Dramé (85' Konté), Sissoko, Diakité; Koita S., Koné (70' M. Traoré). Allenatore: Mamoutou Kane.

ARBITRO: Elfath (Stati Uniti), assistenti Atkins e Parker (Usa)

NOTE: ammoniti: Sissoko. Espulso Diakité al 21' per rosso diretto. Al 94' Plizzari para un rigore a Koita.

L'altro quarto: Colombia - Ucraina 0-1 (11' Sikan)