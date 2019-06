Il Pulcino d'Oro è pronto a spiccare il volo. La quinta edizione è ormai alle porte, con l'inizio fissato per il prossimo 13 giugno e la conclusione la successiva domenica 16. Saranno ancora una volta alcune delle squadre più blasonate a livello europeo a darsi battaglia a Levico Terme, in uno dei tornei più attesi del calcio giovanile tra gli 8 e i 10 anni. E chissà che l'Inter non riesca a calare il poker aggiudicandosi l'ambita coppa, dopo il triplete conquistato nelle ultime edizioni.

Se infatti nel 2015 fu il Cesena ad alzare il trofeo, negli ultimi tre anni i neroazzurri hanno sempre primeggiato anche quando, come nel 2017, si è registrato un ex aequo con i portoghesi dello Sporting. Ma all'alba del quinto anno di vita, il Pulcino d'Oro è divenuto un vero e proprio progetto attorno al quale ruotano in numero sempre maggiore le istituzioni, le società sportive, gli sponsor e i tantissimi volontari.

Oltre che, come evidenziato in precedenza, squadre di altissimo livello: Inter, Juventus, Roma, Hellas Verona, Parma, Venezia e Torino, senza dimenticare il Porto e lo Sporting Lisbona (dal Portogallo), il Sunderland e il Leeds United (dall'Inghilterra) e il Südtirol in rappresentanza della nostra realtà.

I soldi raccolti dalla manifestazione andranno a sostenere la fondazione P.U.P.I. di Javier Zanetti, ex capitano dell'Inter. «La nostra associazione si occupa di aiutare bambini e famiglie in difficoltà in Argentina, vicino a Buenos Aires - ha spiegato Mara Sapia, responsabile della Fondazione intervenuta nel corso della presentazione dell'evento, tenutasi ieri mattina nella sede di Trentino Marketing a Trento. - Con Zanetti abbiamo sempre pensato al calcio come strumento per fare del bene per gli altri. Vedendo il Pulcino d'Oro sappiamo che questo obiettivo può essere raggiunto, non possiamo fare altro che ringraziarvi per il grande lavoro che state facendo». Di notevole importanza sono senza dubbio i numeri del Pulcino d'Oro, che ne attestano l'incredibile crescita dal 2015. Si è infatti passati dai 2 giorni di sport ai 4 di questi ultimi appuntamenti, con il coinvolgimento non più di un solo impianto sportivo ma di 5, disseminati sul territorio della Valsugana.

I tesserati partecipanti sono saliti da 640 a 960, mentre la copertura mediatica dell'evento è arrivata fino ad uno dei canali televisivi più importanti nel campo sportivo. Domenica 16 giugno infatti la finalissima verrà trasmessa su Sportitalia. «Non è più solo l'Unione Sportiva Levico Terme ad organizzare tutto questo - ha spiegato Sandro Beretta, presidente della squadra, - ma è l'intero territorio. Il Pulcino d'Oro è stato in grado di trasmettere sentimenti positivi a tutti, travolgendoci in pieno. E se pensiamo che il prossimo anno, grazie alla partnership con il Regno Unito, potrebbero aggiungersi squadre come Chelsea o Manchester United, capiamo che il lavoro procede senza dubbio nella direzione giusta».

Appuntamento dunque dal 13 al 16 giugno prossimi, quando Levico diventerà centro del mondo calcistico. «Un grande spot per il calcio dei bambini - ha aggiunto l'assessore provinciale Roberto Failoni. - A beneficiarne sarà anche l'aspetto turistico, con tanti ospiti che porteranno una presenza importante sul territorio».