Caso stupro chiuso per Cr7? Niente affatto.

La notizia del ritiro della denuncia da parte dell’ex modella Kathryn Mayorga, diffusa da Bloomberg, non è un fake, ma racconterebbe solo una parte della verità. Secondo alcuni media internazionali, la denuncia nei confronti di Cristiano Ronaldo sarebbe stata sì ritirata dal tribunale del Nevada, ma per essere ripresentata alla Corte Federale. La mossa dei legali della Mayorga sarebbe stata decisa poiché stavano per scadere i termini di 180 giorni per la notifica dell’atto e ci sarebbero state difficoltà per fare pervenire la citazione a Cr7.



«Le accuse non sono state ritirate - le parole alla Espn di Larissa Drohobyczer, uno dei legali dell’ex modella - Abbiamo archiviato la denuncia perché ne abbiamo presentato una identica davanti a un tribunale federale viste le diverse norme sulle notifiche all’estero. Di fatto abbiamo solo cambiato sede ma le accuse restano». E dalla polizia di Las Vegas confermano al «Guardian» che «l’indagine che coinvolge Cristiano Ronaldo è ancora in corso».