L'Europa League è del Chelsea di Maurizio Sarri: i Blues nella finale di Baku si aggiudicano con il punteggio di 4-1 il derby londinese contro l'Arsenal e conquistano la coppa. E' il primo trofeo in carriera per il tecnico toscano che potrebbe chiudere in anticipo la sua esperienza inglese ed accettare la corte della Juventus che lo vorrebbe per il dopo-Allegri. Nella notte di Baku trionfa il Chelsea che dopo un inizio in sordina nella ripresa dilaga, segnando tre gol in 20 minuti, trascinato da Hazard - autore di una doppietta e prossimo all'addio ai Blues dopo sette stagioni (il Real Madrid lo aspetta) - e Giroud.

Esce a testa alta l'Arsenal, capace nel primo tempo di mettere in difficoltà i blues. Non riesce il poker al tecnico dei Gunners Unai Emery, capace di vincere l'Europa League per tre volte di fila quando era alla guida del Siviglia. In attesa di sciogliere i dubbi sul suo futuro, Maurizio Sarri (che ha ancora due anni di contratto con il Chelsea) opta per il 4-3-3 con Hazard, Giroud e Pedro a formare il trio d'attacco. A centrocampo il tecnico toscano non rinuncia a Kanté, in dubbio fino all'ultimo momento, e schiera il francese al fianco di Jorginho e Kovacic; Azpilicueta ed Emerson esterni con Christensen e David Luiz centrali di difesa mentre parte dalla panchina Higuain. Emery risponde col 3-4-1-2 con Cech (alla sua ultima partita da giocatore e dalla prossima stagione dirigente del Chelsea) in porta, Ozil dietro le punte, Lacazette e Aubameyang. Maitland-Niles e Kolasinac esterni con Torreira e Xhaka in mezzo al campo. In difesa ci sono Sokratis, Koscielny e Monreal. Non c'è Henrikh Mkhitaryan che ha scelto di rinunciare alla finale di Baku a causa delle tensioni politiche tra il suo Paese, l'Armenia, e l'Azerbaigian.

Le reti nella ripresa: il Chelsea parte all'attacco he al 4' trova il gol del vantaggio con Oliver Giroud (uno dei tanti ex di questa sfida) che capitalizza di testa in tuffo un cross di Emerson anticipando Koscielny e battendo Cech. L'Arsenal non ha il tempo di riorganizzarsi che al 15' arriva il 2-0 del Chelsea: Hazard serve Pedro che in corsa di sinistro batte Cech. Il colpo del ko arriva su rigore al 20': Maitland-Niles atterra in area Giroud, per Rocchi non ci sono dubbi e dagli 11 metri Hazard segna il gol del 3-0. La partita sembrerebbe chiusa ma al 25' arriva il gol di Iwobi che riaccende le speranze dell'Arsenal. Speranze che pero' durano qualche giro di lancette perché al 27' arriva il quarto gol, il secondo personale di Hazard. La notte di Baku è dolce per Maurizio Sarri che può finalmente alzare un trofeo importante. Nei prossimi giorni se ne saprà di più sul suo futuro: le sirene torinesi, sponda Juventus, potrebbero davvero essere irresistibili per il tecnico toscano.

"Credo che questo sia un addio, ma nel calcio non si sa mai, ma è il momento di cominciare un nuovo capitolo": Eden Hazard, che con i suoi gol ha trascinato il Chelsea alla vittoria dell'Europa League, conferma le voci del suo addio. "Decideremo tra pochi giorni - dice al termine della finale - il mio unico obiettivo era questa finale. Ora prenderò la mia decisione. L'ho detto al club, ora aspetto. Il mio sogno era giocare in Premier League e l'ho fatto con uno dei club più grandi, ora è il momento di uno nuova sfida", ha aggiunto il belga. Sfida che potrebbe essere al Real Madrid.