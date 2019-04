Inter favorita per il terzo posto, cinque squadre in tre punti in corsa per il quarto che vale la Champions. Si annuncia elettrizzante la volata per l’Europa anche per i risultati altalenanti di alcune protagoniste. Solo l’Atalanta sembra immune dagli alti e bassi ma ha trasferte complicate. La Lazio ha il recupero con l’Udinese per cui teoricamente è alla pari con Milan e Atalanta, ma è l’unica che affronta due avversari diretti. Se riacquista continuità di rendimento la Roma ha un buon calendario, mentre il Milan se batte sabato la Lazio è vicina alla meta. Difficile il recupero del Torino, quasi impossibile quello della Samp.

Con 21 punti a disposizione i giochi sono comunque aperti. Molto dipenderà dai match clou: Milan-Lazio alla 32/a, Inter-Roma alla 33/a, Inter-Juve alla 34/a, Lazio-Atalanta alla 35/a, Roma-Juve alla 36/a, Napoli-Inter alla 37/a.

- INTER (57 punti): ha un margine rassicurante ma deve gestire il caso Icardi. Ha Juve e Napoli, ma sono ormai tranquilli, quindi gli impegni chiave sono i primi due con Frosinone e Roma. A meno di suicidi, è in Champions. Calendario (in maiuscolo le gare esterne): FROSINONE-I.

14/4 h 20.30; I.-Roma 20/4 h 20.30; I.- Juventus 27/4 h20.30 ; UDINESE-I. 4/5 h20.30; I.- Chievo 13/5 h21; NAPOLI-I. 19/5 h20.30 ; I.-Empoli.

MILAN (52): l’appuntamento chiave è sabato con la Lazio. Se vince va in discesa, altrimenti sorgono problemi. Il calendario è buono, insidiose le trasferte con Torino e Fiorentina.

Calendario: M.-Lazio 13/4 h 20.30; PARMA-M. 20/4 h 12.30; TORINO-M 28/4 h20.30; M.-Bologna 6/5 h20.30; FIORENTINA-M. 11/5 h20.30; M.-Frosinone,19/5 h18; SPAL-M.

ATALANTA (52): ha le trasferte dure con Napoli e Juve ormai tranquille, e quella basilare in casa Lazio. Sui 12 punti nella quattro gare in casa non ci dovrebbero essere dubbi, vista la qualità e la continuità di rendimento.

Calendario: A.-Empoli 14/4 h 15; NAPOLI-A. 20/4 h 15; A.-Udinese 29/4 h 19; LAZIO-A 5/5 h 15.; A.-Genoa 11/5 h 15; JUVENTUS-A. 19/5 h 15; A.-Sassuolo.

- ROMA (51): il segnale di riscossa di Genova ha bisogno di conferme. Se batte l’Udinese c’è poi il crocevia in casa Inter. Il resto è gestibile salvo la sfida con la Juve campione.

Calendario: R.- Udinese 13/4 h 18; INTER-R. 20/4 h 20.30; R.- Cagliari 27/4 h 18; GENOA-R 5/5 h 18.; R.- Juventus 12/5 h 20.30; SASSUOLO-R 18/5 h20.30; R.- Parma -LAZIO (49): se esce indenne da San Siro e batte l’Udinese ha un piede in Champions. Insidiose le trasferte con Sampdoria e Torino all’ultimo turno. Calendario: MILAN-L. 13/4 h 20.30; recupero L.-Udinese 17/4 h 19; L.-Chievo 20/4 h 15; SAMPDORIA-L 28/4 h 18.; L.-

Atalanta 5/5 h 15; CAGLIARI-L 11/5 h 18.; L.- Bologna 20/5 h 20.30; TORINO-L.

- TORINO (49): se per la Champions è dura, per l’Europa League ha buone chance. Ha quattro gare in casa più il derby e deve ospitare anche Milan e Lazio in chiusura. Calendario: T.-Cagliari 14/4 h 12.30; GENOA-T. 20/4 h 15; T.-Milan 28/4 h 20.30; JUVENTUS-T. 4/5 h 15; T.-Sassuolo 12/5 h 12.30; EMPOLI.-T 19/5 H 15; T.-Lazio.

- SAMPDORIA (45): il ko con la Roma pregiudica la qualificazione. Ci vorrà un filotto di vittorie. Il calendario non è male se comincia a vincere il derby. Gli ostacoli maggiori sono Lazio e Juve, ma Empoli e Bologna hanno fame di punti salvezza.

Calendario: S.-Genoa 15/4 h 20.30; BOLOGNA-S. 20/4 h 15; S.-Lazio 28/4 h 18; PARMA-S . 5/5 h 15; S.-Empoli 12/5 h 15; CHIEVO-S. 19/5 h 12.30; S.-Juventus.