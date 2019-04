Nella giovanissima Italia del calcio che si sta affermando, quella dei Kean, dei Barella e degli Zaniolo, c’è un’altra stella che si sta affermando prepotentemente. È quella del bomber trentino Andrea Pinamonti. Andrea, classe 1999, noneso di Cles, è uno dei giovani più promettenti usciti dal vivaio dell’Inter e quest’anno, in prestito al Frosinone, si sta facendo notare a suon di gol.



Come quello che ha segnato ieri, trascinando la sua squadra nella importantissima vittoria per 3-2 contro il Parma. Pinamonti ha colpito anche una traversa ed è stato l’autore di uno splendido assist di tacco.

