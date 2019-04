Mauro Icardi sarà a disposizione di Luciano Spalletti nel match di domani in casa del Genoa. Lo ha annunciato il tecnico nerazzurro che poi, in conferenza stampa, è anche tornato sulle dichiarazioni rilasciate dopo la sconfitta con la Lazio in merito alla mediazione tra il club e l’entourage del giocatore.



«Il lavoro di Marotta è stato determinante, chi l’ha voluta mettere in contrapposizione vuol dare una lettura distorta alla cosa. C’è stato un confronto che ora mette Icardi nelle condizioni di essere d’aiuto alla squadra, se poi la mediazione è stata chiesta per chiedere vantaggi diventa tutto più complicato, perchè dietro c’è una squadra, una tifoseria, c’è un pò anche l’allenatore che viene per ultimo, tutte queste componenti hanno cuore, occhi, orecchie, c’è un valore affettivo nella lettura di questo confronto che c’è stato. La sintesi per me è che c’è bisogno del sudore, di essere dentro la squadra - spiega Spalletti -. Dentro il contesto di una squadra Icardi per noi vale più di Messi e Ronaldo insieme, per noi vale moltissimo, ma dentro la squadra a sudare, non fuori».



La Curva Nord dell’Inter, invece, chiede al club l’allontanamento di Mauro Icardi dalla squadra nerazzurra.

È quanto si legge in un comunicato pubblicato sul sito degli ultras: «Avanti con gli interisti, Icardi vattene».



«Invitiamo la società Inter - continua il comunicato - a prendere al più presto i necessari provvedimenti per allontanarlo da un gruppo che non pare minimamente intenzionato a condividere con lui il percorso immediato e futuro della squadra anche a rischio di compromettere il finale di stagione».