Da auto-esiliato a (potenziale) titolare nel giro di poco più di una settimana. Il rientro di Mauro Icardi con la maglia dell’Inter rischia di avvenire dalla porta principale già domenica sera a San Siro, ipotesi che si fa larga dopo l’infortunio di Lautaro Martinez.

Una tegola non di poco conto per Luciano Spalletti: il giovane argentino in nazionale si è procurato una distrazione muscolare al retto femorale della coscia destra. In sostanza, sarà out con Lazio e Genoa, con qualche minima possibilità possa rientrare contro l’Atalanta nella gara del 7 aprile. Spalancando così le porte al ritorno da titolare di Icardi contro i biancocelesti, anche se ad oggi il favorito per sostituire Lautaro Martinez è Keita, provato già nell’allenamento odierno da centravanti.

Icardi in fondo non scende in campo dal 9 febbraio scorso e la condizione fisica difficilmente può essere la migliore. Senza considerare il fattore ambientale, con l’attesa per capire quale potrà essere la reazione di San Siro. Domani e sabato serviranno a Spalletti per valutare se davvero Icardi può essere convocato, tenendosi aperta comunque la possibilità di sfruttarlo a sorpresa dal 1’. Anche perchè la gara con la Lazio, alla luce anche dell’infortunio di Lautaro, si è trasformata ancora di più in un crocevia fondamentale per la stagione interista, considerando pure gli incroci di giornata tra Roma e Napoli, Sampdoria e Milan. Una partita da non sbagliare in cui, nonostante la tregua armata, Icardi potrebbe fare molto comodo.

Una sorta di ritorno del figliol prodigo, anche se i rapporti restano tra l’attaccante, la società e anche i compagni restano complessi.

Intanto alcuni dei suoi colleghi aprono le porte al rientro. «Icardi per noi è un giocatore importante, lo ha dimostrato spesso. Scenderà in campo come ha fatto sempre, è tutto tranquillo», ha detto Politano ai microfoni di SportMediaset «La partita con la Lazio? Sarà una gara difficile, loro si difendono bene. Ma noi dobbiamo pensare a noi stessi, abbiamo un buon vantaggio e dobbiamo cercare di mantenerlo», ha concluso l’attaccante nerazzurro. Domenica attesi a San Siro 55mila spettatori, con i tifosi nerazzurri che abbracceranno l’ex Veron (premiato prima della gara con la maglia di Inter Legends) e anche le ragazze dell’Inter femminile, matematicamente promosse in Serie A lo scorso weekend.