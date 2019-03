Vittoria dell’Italia nell’esordio nel Gruppo J di qualificazione agli Europei del 2020. Alla Dacia Arena di Udine, gli azzurri di Mancini hanno superato per 2-0 la Finlandia con le reti, una per tempo, di Barella e Kean.



Azzurri subito in vantaggio al 7’: punizione scodellata in area da Jorginho, Barella si avventa in controbalzo su un pallone vagante e, complice la deviazione di Vaisanen, infila l’1-0. Gli ospiti reagiscono con Sparv (10’), al 12’ Kean crossa sul secondo palo e Piccini al volo non trova lo specchio. Il ritmo cala e Bernardeschi, al 27’, è impreciso di sinistro, mentre Verratti, al 31’, fa tutto bene tranne la conclusione. Nel finale di tempo, al 40’ Bernardeschi reclama un rigore, al 42’ Kean sbaglia la conclusione da posizione invitante e al 44’ Biraghi spara alto.

Immobile prova a sbloccarsi nella ripresa ma Hradecky all’8’ lo ferma. Jorginho sbaglia qualche pallone di troppo, Pukki al 20’ si divora il gol del pari prima che Immobile chieda un altro penalty.



A raddoppiare, al 29’, è Kean che, servito in area da Immobile, infila di precisione il 2-0. Entra Quagliarella al 35’ e il bomber sfiora subito il tris di testa. A 5’ Quagliarella va ancora vicino alla rete con una botta che tocca il legno. Esordio nel finale per Zaniolo. Martedì sera, al ‘Tardini' di Parma, la gara col Liechtenstein.