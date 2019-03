Esilio finito: l’attaccante dell’Inter Mauro Icardi è tornato stamattina ad allenarsi insieme ai compagni ad Appiano Gentile per la prima volta dal 13 febbraio scorso. Alla Pinetina presente anche la dirigenza nerazzurra, compreso l’ad Beppe Marotta.



L’ex capitano dell’Inter si è presentato ad Appiano Gentile poco prima delle 10 per cominciare l’allenamento intorno alle 11, il primo con la squadra dal 13 febbraio scorso.



Una seduta a ranghi ridotti per il tecnico Luciano Spalletti, viste le tante assenze per le nazionali, in cui Icardi ha svolto la prima parte insieme ai compagni tra palestra e campo, per poi proseguire con un lavoro specifico insieme ad un preparatore per ritrovare al più presto la condizione fisica.



Oltre all’ad Marotta, ad Appiano sono presenti anche il ds Ausilio e il dg Gardini.