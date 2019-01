La Juventus ha vinto la Supercoppa Italiana battendo per 1-0 il Milan nella finale di oggi giocata a Gedda, in Arabia Saudita. A decidere la gara un gol di Cristiano Ronaldo che festeggia così il primo trofeo della sua esperienza con la maglia bianconera.



JUVENTUS (4-3-3): Szczesny 6; Cancelo 6, Bonucci 6, Chiellini 6.5, Alex Sandro 5.5; Bentancur 6 (41’st Bernardeschi sv), Pjanic 6.5

(19’st Can 6), Matuidi 6.5; Dybala 5.5, Ronaldo 7, Douglas Costa 6.5 (45’st Khedira sv). In panchina: Pinsoglio, Perin, Del Favero, De Sciglio, Rugani, Spinazzola, Kean. Allenatore: Allegri 6.



MILAN (4-3-3): G.Donnarumma 6; Calabria 5.5, Zapata 6.5, Romagnoli 6, Rodriguez 6; Kessie 4, Bakayoko 6.5, Paquetà 6 (25’st Borini 5.5); Castillejo 5 (25’st Higuain 6), Cutrone 6 (34’st Conti sv), Calhanoglu 5.5. In panchina: Reina, A. Donnarumma, Abate, Musacchio, Strinic, Laxalt, Mauri, Montolivo, Bertolacci. Allenatore: Gattuso 6.



ARBITRO: Banti di Livorno 5.



RETE: 16’st Ronaldo.



NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni. Espulso: al 30’st Kessie per gioco violento. Ammoniti: Alex Sandro, Pjanic, Dybala, Calhanoglu, Castillejo, Calabria e Rodriguez. Angoli: 5-2 per la Juventus. Recupero: 2’, 5’.