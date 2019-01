A.C. Trento S.c.s.d. comunica di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra a Loris Bodo, già responsabile del Settore Giovanile e allenatore della formazione Allievi Elite. Il tecnico dirigerà il primo allenamento domani pomeriggio sul campo di Mattarello. La società e tutto il mondo gialloblù danno il benvenuto a Loris Bodo sulla panchina della Prima Squadra, augurandogli le migliori fortune.

LA SCHEDA

Loris Bodo è nato a Vigodarzere il primo agosto 1959. Dopo una carriera da giocatore tra campionati professionistici e dilettantistici, inizia nel 1993 la propria carriera d'allenatore all'interno del Settore Giovanile del Due Carrare. In seguito opera all'interno dei Settori Giovanili di Luparense e Cittadella, per poi trasferirsi in C2 al Sandonà dove ricopre il doppio ruolo di vice allenatore e preparatore dei portieri. Rientra al Cittadella dove svolge il ruolo di "secondo" di Rolando Maran per cinque stagioni, per poi seguire l'allenatore trentino anche a Brescia. Fa rientro al Cittadella dove è responsabile del settore giovanile per tre stagioni, poi opera al Vicenza, in qualità di responsabile degli osservatori. Successivamente si trasferisce al Mezzocorona, dove resta per quattro stagioni: nelle prime due guida le formazioni Giovanissimi e Allievi Nazionali, poi diventa responsabile del Settore Giovanile e allenatore della formazione Juniores Nazionale con cui vince il titolo italiano di categoria e, infine, guida la prima squadra alla salvezza in serie D. Dopo un'annata all'Altovicentino, dove è stato responsabile tecnico del Settore Giovanile, nel 2015 approda al Trento in qualità di responsabile del Settore Giovanile e dall'inizio dell'attuale stagione, ha guidato anche la formazione Allievi Elite. In carriera è stato anche il Commissario Tecnico della Rappresentativa Under 18 del Veneto con cui ha vinto cinque titoli italiani al "Torneo delle Regioni" e un'edizione della "Region Cup" (manifestazione europea riservata alle squadre vincitrici dei titoli nazionali), conquistando anche la "Coppa Fair Play".