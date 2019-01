Sarebbe dovuta essere la partita del riscatto, quella dell'inizio della rinascita, quella della svolta. Dopo 90 minuti al Briamasco il tabellino, invece, diceva: Trento-Sandonà 0-3. Niente da fare, quindi, per De Paola e i suoi ragazzi, che per l'ennesima volta hanno deluso le aspettative del presidente Giacca. Per gli ospiti in gol l'ex Aperi e poi, nel finale, Paladin e Ferrarese, Il Trento resta così mestamente all'ultimo posto in classifica e per allenatore, giocatori e dirigenti si annuncia una domenica sera e un'intera settimana quantomeno burrascosa e ricca di tensione.

Se Atene piange Sparta se la ride di gusto: il Levico, infatti, vince in maniera convincente in casa contro la Clodiense. 4-1 il risultato finale, con i due bomber Fabio Bertoldi e Aquaro a segno (poi autogoal di Ballarin e Salvaterra in pieno recupero i marcatori. Di Farinazzo la rete ospite).