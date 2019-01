Mauro Icardi aspetta «un'offerta corretta e concreta» per rinnovare il suo contratto con l'Inter. Detto che sarà sempre Wanda Nara il suo agente e che è soddisfatto del lavoro della moglie-manager, il capitano nerazzurro, ancora su Instagram, prende posizione sulle indiscrezioni di stampa in merito alle trattative per il prolungamento del contratto. «Il mio rinnovo avverrà nel momento in cui l'Inter mi sottoporrà un'offerta corretta e concreta. Solo allora si potrà parlare di rinnovo con verità, eludendo le menzogne gratuite che oggi vengono diffuse». Così, mentre i tifosi interisti stanno col fiato sospeso, il Real Madrid - e non solo - spera. In Spagna potrebbero arrivare anche Hazard ed Eriksen , centrocampista del Tottenham.

La Juventus ha due obiettivi nell'immediato: il gallese Aaron Ramsey , in forza all'Arsenal, e il madridista Marcelo (foto a destra) che, assieme a Isco , non sembra voler proseguire la propria esperienza al Santiago Bernabeu. Nei prossimi giorni sarà in Italia, David Baldwin, agente di Ramsey per cercare di stabilire se vi sia una qualche possibilità che il fantasista approdi a Torino già nelle prossime settimane e non in estate. L'Arsenal chiede 20 milioni per il cartellino del gallese, il club bianconero nicchia.

Marko Rog del Napoli è a un passo dal trasferimento in prestito allo Schalke 04, che ha anche messo gli occhi su un'altra pedina del centrocampo di Ancelotti, Diawara . Il Cagliari, dopo avere messo le mani su Birsa , sloveno che giocava nel Chievo Verona, punta dritto su Federico Peluso , 34 anni, del Sassuolo.

In casa Lazio qualcosa si muove: il presidente Lotito punta alla rescissione consensuale con Dusan Basta , il cui contratto scadrà il 30 giugno prossimo. Incerto anche il futuro di Patric , Wallace e Caceres : l'uruguayano ha chiesto di andare via, perchè Simone Inzaghi lo relega sistematicamente in panchina. Pasquale Schiattarella si avvicina al Frosinone, mentre la Spal pensa a Giaccherini del Chievo per rinforzarsi, evitando il rischio retrocessione. L'Empoli è interessato al portiere Sorrentino del Chievo: per lui pronto un contratto fino al 2020.

Il Daily Express parla dell'addio di Mousa Dembelè , con un'anticipazione che riguarda il Milan e il suo centrocampista Kessie : sarebbe lui il nome nella lista di Pochettino per sostituire proprio Dembelè. La trattativa sembra complicata, ma non impossibile. Anche per l'esigenza del club rossonero di fare cassa. In casa Juve si lavora anche per il rinnovo del giovanissimo Kean : ne discutono Raiola, procuratore dell'attaccante, e Paratici. Il contratto di Kean scadrà nel 2020. L'Udinese ha preso il difensore olandese Marvin Zeegelaar in prestito fino a giugno: il giocatore proviene dal Watford.

Alla Roma piace Rugani , ma i 40 milioni chiesti dalla Juve per il difensore sembrano una cifra esagerata. Monchi allora, per rinforzare la difesa, sposta la propria attenzione su Matthijs De Light , ma anche la sua quotazione sembra spropositata, dal momento che supera abbondantemente i 50 milioni. Andersen della Sampdoria appare un prospetto interessante, come lo è Gianluca Mancini dell'Atalanta. Occhi puntati pure su Kabak , classe 2000, che gioca nel Galatasaray.

Monchi avrebbe chiuso con il Porto, prossimo avversario in Champions negli ottavi, per Hector Herrera che arriverebbe a Trigoria a giugno. Il ds dei giallorossi avrebbe convinto il messicano a trasferirsi nella Capitale in cambio di un contratto vantaggioso.