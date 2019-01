Inizio anno amaro per il Trento. Gli aquilotti sono infatti stati sconfitti per 1-0 nel match giocato sul campo del Cartigliano e restano all'ultimo posto in classifica insieme al Tamai e alla Clodiense.

Finisce in parità l'incontro tra un rimaneggiato Levico Terme e il Sandonà. Un brodino caldo che probabilmente non serve a nessuno visti anche i risultati di questa prima giornata del girone di ritorno; risultati che allungano la zona bassa della classifica inguaiando la formazione del presidente Sandro Beretta che dopo un buon primo tempo chiuso in vantaggio con un gol di Aquaro (nella foto) non è riuscita nella ripresa ad evitare il pareggio dei padroni di casa.