A meno di colpi di scena, Mario Balotelli sarà un nuovo giocatore del Marsiglia. Il quotidiano "Dauphine Libere" dà ormai per fatta l'operazione, tanto che l'entourage del 28enne attaccante italiano starebbe trattando in queste ore la rescissione del contratto, in scadenza a giugno, col Nizza. A quel punto per Supermario si spalancheranno le porte del Velodrome.

Dopo il lungo corteggiamento dell'estate scorsa, il Marsiglia sarebbe tornato alla carica già lo scorso novembre, tanto che Balotelli avrebbe dato priorità all'offerta dell'OM davanti a quelle arrivate dal Newcastle e da un club cinese. L'attaccante dovrebbe firmare un contratto di un anno e mezzo, accettando anche un ingaggio ridotto rispetto a quello che il Marsiglia gli aveva proposto qualche mese fa.