Cristiano Ronaldo comincia il 2019 con una doppietta il portoghese della Juventus ha infatti vinto per la terza volta in carriera i Globe Soccer Awards, la cui cerimonia di consegna è in corso a Dubai.

A CR7, che ha superato nel voto finale i due francesi campioni del mondo, Antoine Griezmann e Kylian Mbappè, è andato anche il premio per il miglior gol dell’anno che, ovviamente, è la mirabolante rovesciata allo Juventus Stadium nell’ultima Champions, quando il portoghese giocava ancora nel Real Madrid.

Fabio Capello ha ricevuto il premio alla carriera nella categoria allenatori, mentre l’Atletico Madrid è stato premiato come migliore squadra, superando i cugini del Real e il Liverpool.

Didier Deschamps è stato eletto miglior allenatore dell’anno. «Sono orgoglioso di aver ricevuto questo trofeo e vorrei ringraziare tutti i miei giocatori perché senza i calciatori un allenatore non è nulla, ringrazio il mio staff che mi ha aiutato ogni giorno, infine voglio dire a mia moglie e a mio figlio che sono qui presenti che li amo», le parole di Didier Deschamps sul palco di Dubai. L’ex centrocampista ha vinto la Coppa del Mondo sia da giocatore che da allenatore. «Non vorrei paragonare questi due trionfi, sono stati due momenti fantastici con due squadre fortissime, rappresentanti di due generazioni diverse, due successi molto importanti con emozioni molto forti che abbiamo condiviso con tutto il popolo francese», ha concluso Deschamps.