"Le voci su Mourinho? Non mi sorprendono, soprattutto in questi tempi, in cui tutto è 'social'. Il nostro è un progetto che parte da lontano, da circa un anno e mezzo, con Spalletti al timone: questo progetto continuerà con lui. Suning è ambizioso e vuole un'Inter vincente. Tutti noi non ci accontentiamo di un'Inter seconda, terza o quarta. Stiamo lavorando con forza e costanza per avere nuovamente una squadra vincente". Così, ai microfoni di Sky Sport, il direttore sportivo e responsabile dell'area tecnica del club nerazzurro, Piero Ausilio.