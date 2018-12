Franck Ribery, come confermato nei giorni scorsi dal presidente Uli Hoeness, lascerà il Bayern Monaco a fine stagione: il fantasista francese potrebbe finire al Galatasaray, la squadra turca nella quale giocò nel 2005 (fra gennaio e giugno), prima di prendere la strada di Marsiglia.

Proprio il club del Velodromo è l'altro pretendente al cartellino del fantasista, in scadenza di contratto, dunque a pochi mesi dall'addio alla Bundesliga. Anche l'Al Ittihad si è fatto avanti per Ribery, contattandolo già l'estate scorsa. Per Ribery si sarebbero mossi pure club cinesi e della MLS.