Anche da 'sospeso', per le note vicende disciplinari, Radja Nainggolan fa parlare di sé. Sui social stanno impazzando tre brevi audio di una voce che parrebbe essere quella dell'interista: sembra un messaggio vocale watsapp, nel quale Nainggolan si rivolge a un interlocutore imprecisato. "Mamma mia, sto a fà un macello qua... Voglio tornà", si sente dire nell'audio attribuito al giocatore belga, che sembra essere un riferimento al desiderio di tornare nella Roma. "Boh, mo' da quanto so' amico di Totti, magari spingerà lui... Ma poi dovrei fare un casino qui per potermene andare, capito?". "Mi danno tutti per finito... Ma va bene - prosegue un altro audio - tanto ho sempre dimostrato sul campo e poi alla fine sono sempre stati zitti. Ma, se tra un po' mi vengono a leccare il culo, alcuni interisti, ti giuro che gli rompo il culo a tutti".