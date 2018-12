Nel girone C della serie D di calcio il 2018 e il girone d’andata di Trento e Levico Terme si chiudono con una sconfitta.

I trentini finiscono ko sul campo del Belluno, allenato dall’ex Roberto Vecchiato: la formazione veneta s’impone per 1 a 0 grazie alla rete nei primi minuti di Corbanese sugli sviluppi di un calcio d’angolo e mette fine alla striscia positiva dei gialloblù che durava da quattro partite. Gli aquilotti creano tre nitide palle gol con Ferraglia, Cristofoli e Petrilli, ma non riescono a superare il «muro» eretto dal portiere di casa Burigana.

In casa il Levico Terme resiste a lungo alla capolista Adriese ma si fa infilzare nei minuti finale da Aliù e viene pure sconfitto per 1-0

Il campionato si ferma per due settimane: domenica 6 gennaio il Trento tornerà in campo a Cartigliano nel match valido per la prima giornata del girone di ritorno, mentre il Levico giocherà pure in trasferta contro il Sandonà.