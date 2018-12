Il Real Madrid, battendo in finale per 4-1 Al-Ain, ha vinto per la terza volta consecutiva il Mondiale per club, che si è disputato nella capitale degli Emirati Arabi Uniti.

Le reti sono state messe a segno da Modric, Marcos Llorente, Sergio Ramos, Nader (autogol) per gli spagnoli; inutile il gol della bandiera dei padroni di casa firmata da Shiotani.

Per i ‘blancos’ si tratta del quarto titolo negli ultimi cinque anni