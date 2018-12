Patrick Vieira dà l’addio a Mario Balotelli. Escluso dalla sfida di coppa di Lega poi persa ai rigori col Guingamp, il 28enne attaccante italiano non è stato convocato nemmeno per la gara di domani in Ligue 1 contro lo Strasburgo, ultimo impegno del 2018 prima della sosta. In un’intervista rilasciata al Nice-Matin, il tecnico del Nizza conferma che non ci sono spazi per una conferma dell’ex Inter e Milan.

«Non so se è una storia finita perché è sotto contratto - ha spiegato Vieira -, ma per lui è una situazione complicata e di conseguenza anche per me e per il club. L’ho lasciato andare in vacanza un po’ prima. Mario non è un cattivo ragazzo, siamo pronti a fargli rispettare il contratto ma dobbiamo trovare una soluzione al problema e la società sta già parlando con il suo agente. Un fallimento? Sì, Fin dall’inizio è stato complicato gestire la sua situazione, le cose sono anche peggiorate, sembrava dovesse andar via in estate, è rimasto, ma era in grande ritardo dal punto di vista fisico. Aveva voglia di dimostrare il suo valore, ma sia io che lui abbiamo capito che non sarebbe stato semplice, anche se lui l’impegno lo ha messo».

«Probabilmente ha bisogno di una nuova sfida. Non sono deluso, ho imparato molto dal rapporto con Mario», aggiunge Viera che di Balotelli è stato compagno di squadra all’Inter e al Manchester City. Fin qui l’intervista al giornale di Nizza, ma secondo L’Equipe c’è molto di più. Lo scorso 16 novembre, infatti, si sarebbe sfiorata la rissa tra i due, tanto che i presenti sarebbero dovuti intervenire per evitare che venissero alle mani.

«Non c’è stato nulla di personale», ha tagliato corto Viera, di fatto senza confermare nè smentire quanto riportato dal quotidiano parigino. Il futuro di Balotelli, secondo la stampa transalpina, sarà al Marsiglia, al squadra allenata da Rudi Garcia che già in estate è stata a un passo dal 28enne attaccante italiano.