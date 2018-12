Prestigiosa designazione per Gianluca Rocchi e la «squadra» italiana presente al Mondiale per club in corso negli Emirati Arabi.

Domani, alle 20.30, il fischietto fiorentino dirigerà la semifinale tra River Plate e Al Ain. Con lui gli assistenti Elenito Di Liberatore e Mauro Tonoloni e l’arbitro Var Massimiliano Irrati.