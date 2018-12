Benino il Trento, malissimo il Levico. Giornata senza acuti per le due formazioni provinciali in serie D: gli Aquilotti non riescono a difendere il vantaggio siglato da Furlan e al Briamasco contro il Campodarsego finisce 1-1. Domenica da dimenticare per il Levico, che prende 5 gol da una della formazioni più in forma del torneo, l'Union Feltre.