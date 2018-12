Decine di striscioni contro il presidente della Roma, James Pallotta, sono stati appesi nella notte per le via della Capitale, in diversi punti della città.

La contestazione dei tifosi nei confronti del patron americano, antipasto di quella che questa sera in occasione del posticipo di campionato col Genoa verrà riproposta allo stadio Olimpico, arriva in un momento della stagione in cui la squadra allenata da Di Francesco fatica a trovare continuità e risultati positivi. Già a Plzen in occasione del ko in Champions League col Viktoria era stato esposto sugli spalti nel settore ospiti lo striscione "Pallotta go home", scritta riproposta nella notte assieme ad altri messaggi dello stesso tenore come "Pallotta vattene" e "Roma e Pallotta: mai Stati Uniti!".