Ora è ufficiale: Beppe Marotta è il nuovo amministratore delegato dell'Inter per l'area sportiva. L'annuncio è stato dato dallo stesso dirigente, con un video sul canale twitter del club. ''Da oggi farò parte della grande Inter, per me è motivo di grande orgoglio ricoprire una carica importante come quella di amministratore delegato dell'area sport - le parole di Marotta -. Un capitolo importante della mia vita professionale, piena di grande responsabilità ma questo assolutamente non mi spaventa. Si inizia un nuovo percorso che deve essere vincente''.

"Come Inter, vogliamo vincere, appassionare, ispirare e unire le persone attraverso il calcio. Marotta è uno dei migliori dirigenti in ambito calcistico e ci aiuterà a raggiungere i nostri obiettivi". Il presidente dell'Inter, Steven Zhang, commenta così la nomina di Marotta ad amministratore delegato del club.

"Questo è un cambiamento importante, in linea con il nostro obiettivo di diventare una società vincente e un'azienda di successo - ha proseguito Zhang -. Fuori dal campo, Alessandro Antonello (che assumerà la carica di ad corporate) garantirà il miglioramento delle nostre performance, la realizzazione dei nostri progetti strategici e la promozione dei valori del club all'interno dell'organizzazione".

"Il presidente Steven Zhang ha un progetto ambizioso e sono impaziente di farne parte attivamente - ha aggiunto Marotta -. Voglio ringraziare il Chairman Zhang e il Gruppo Suning per la fiducia che mi hanno accordato, sono certo che insieme renderemo l'Inter nuovamente vincente".