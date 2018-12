La rete su calcio di rigore a metà primo tempo di Roveretto consegna i tre punti al Trento, che nella 15ª giornata della serie D di calcio conquista il primo successo esterno della stagione, la seconda vittoria in campionato e sale a quota 12 in classifica, raggiungendo proprio il Tamai.

Primo tempo di spessore dei gialloblù che vanno a condurre, sfiorano il raddoppio ad inizio ripresa e poi resistono all’assalto della formazione di casa. Domenica prossima si torna in campo al «Briamasco» contro il Campodarsego.

Solo un punto, invece, per il Levico che in casa impatta 1-1 contro il Chions. Termali in vantaggio grazie a un gol messo a segno a inizio ripresa da Guatieri ma nelle fasi finali gli ospiti pareggiano con Cassin. Il Levico sale a 16 punti in classifica, al quintultimo posto, in zona playout. Domenica prossima giocherà a Feltre.