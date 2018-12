Inter e Napoli riportano l’Italia sulla terra. Sono durati poco più di due mesi i sogni di gloria del Bel Paese calcistico in chiave Champions: all’inizio di ottobre, grazie all’en plein delle quattro squadre nell’Europa che conta, quello italiano era riuscito a sorpassare il tanto acclamato calcio inglese balzando al secondo posto del ranking Uefa dietro solo alla Spagna. Ma alla fine l’en plein che conta l’hanno ottenuto le inglesi - quattro su quattro agli ottavi - come non è riuscito neanche a Spagna (Valencia fuori) e Germania (Hoffenheim).

Con la doppia delusione di ieri sera, l’Inghilterra (con 74,891 di coefficiente) ha sancito il controsorpasso e staccato l’Italia grazie al passaggio del turno all’ultima giornata dei gironi di Liverpool e Tottenham. L’Italia ora è terza a quota 72,154 punti e dovrà guardarsi anche dalla Germania che si ritroverà agli ottavi di finale della massima competizione europea con tre squadre.

A salvare la faccia dell’Italia in Europa, come del resto successo anche lo scorso anno, sono state la Juventus di Cristiano Ronaldo e la Roma di Edin Dzeko, riuscite a qualificarsi agli ottavi con una giornata di anticipo: per entrambi i club il fatto di essere rimaste solo in due in Champions League con l’eliminazione di Napoli e Inter riserverà tra l’altro maggiori introiti in base ai meccanismi del market pool. Se il club bianconero guadagnerà di più dall’eliminazione di Inter e Napoli, potrebbe invece complicarsi il cammino verso la finale di Madrid. Ora sulla strada di CR7 e compagni in vista del sorteggio di lunedì a Nyon potrebbero trovarsi squadre ben più temibili del previsto come Tottenham, Liverpool e Atletico Madrid. Ammesso sempre che la Juventus chiuda il discorso qualificazione al primo posto al termine dell’ultimo match contro lo Young Boys.