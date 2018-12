"Ibrahimovic non arriverà al Milan. Aveva dato la sua parola ai Los Angeles Galaxy, sarebbe rimasto se avessero soddisfatto le sue condizioni e lo hanno fatto. Sarebbe stata una storia bellissima perché avrebbe dato un peso importate alla squadra. Ci abbiamo pensato entrambi, ma non sarà possibile": così a Sky Leonardo, aggiungendo che "forse ci serve un centrocampista centrale per sostituire Biglia e un attaccante da affiancare a Higuain e Cutrone, vediamo se avremo l'opportunità di arrivare a questi obiettivi. Questa squadra ha bisogno di un pizzico di esperienza in più".