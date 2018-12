Prosegue, al ritmo di più di un movimento al giorno, il mercato invernale del calcio Trento, che sta letteralmente rivoluzionando la rosa creata in estate. Chi pensava che dopo la notizia della cessione di Bertoldi al Levico di questa mattina ci sarebbe stata almeno una pausa si sbagliava: è arrivata, infatti, l'ufficializzazione dell'acquisto di Fabio Cristofoli, attaccante classe 1983 in arrivo dall'Olginatese. Ma anche in uscita gli aquilotti sono attivi, con Kostadinovic che si accasa al Dro.

LA SCHEDA DI FABIO CRISTOFOLI

Nato a Udine il 15 marzo 1983, Cristofoli è un attaccante centrale dalla possente struttura fisica (187 centimetri per 85 chilogrammi di peso), di grande esperienza e dallo spiccato senso del gol, come testimoniano i "numeri" della sua carriera. Cresciuto nel settore giovanile dell'Udinese, fa il proprio esordio in una formazione maggiore nella stagione 2004 - 2005 con la maglia della Sacilese, disputando 21 partite e mettendo a segno 9 reti in serie D.

Con i friulani gioca per altre tre stagioni in Quarta Serie (88 presenze e 32 reti), prima del passaggio all'Itala San Marco in serie C2, dove resta per un anno totalizzando 27 presenze e realizzando 6 reti. Successivamente torna a calcare i campi della serie D con Darfo Boario (due campionati: 61 presenze e 17 reti), Caronnese (36 presenze e 14 reti), Alzano Cene (9 presenze e 2 reti nella prima parte della stagione 2012 - 2013) e Olginatese (20 presenze e 14 reti nella seconda parte dell'annata). Resta ad Olginate per un'altra stagione (31 presenze e 18 reti), prima del trasferimento al Castiglione, con cui disputa 32 presenze mettendo a segno 19 reti. Nella stagione 2015 - 2016 torna in serie C: la prima parte della stagione lo vede protagonista con la maglia della Pro Piacenza (15 presenze e 3 reti), mentre da gennaio a maggio difende i colori del Cuneo (13 presenze). Poi una prolifica stagione alla Pro Sesto (25 presenze e 13 reti), mentre nella scorsa annata ha militato nel Calcio Lecco 1912, scendendo in campo 27 volte e realizzando 11 reti. Nella prima parte della corrente stagione ha militato nell'Olginatese.

Lo "score" complessivo di Cristofoli è di 55 presenze e 9 reti tra i professionisti, 360 presenze e 150 reti in serie D. Il giocatore indosserà la maglia numero 28.