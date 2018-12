Completato il quarto turno di Coppa Italia: è il Torino l’ultima qualificata a raggiungere gli ottavi di finale dove se la vedrà contro la Fiorentina. Dopo l’impresa Entella il Südtirol sfiora soltanto il colpo grosso a Torino, ko 2-0 con un gol probabilmente regolare annullato per fuorigioco nel secondo tempo (il Var non c’è) a Mazzocchi. Decidono allora le reti di Soriano ed Edera, prima in maglia granata per l’ex Samp e Villarreal, e prima in stagione per il classe ’97 mandato in campo titolare da un Mazzarri che ha cambiato dieci undicesimi rispetto all’ultima di campionato vinta contro il Genoa. Alla fine è arrivato il massimo risultato col minimo sforzo: poche occasioni nel primo tempo - rete al primo tiro, deviato, in porta; più una sola altra chance proprio con Edera che si rifarà nel finale. Nella ripresa ritmi leggermente più alti ma nessuna vera palla gol se non con la rete del pari, arrivata per davvero ma poi annullata, del Südtirol.

Torino batte Südtirol 2 a 0

Reti: 24' Soriano, 82' Edera

Torino (3-5-2): Ichazo; Bremer, Lyanco, Moretti; Parigini (80' Rincon), Baselli (59' Meïté), Lukic, Soriano (72' Ola Aina), Berenguer; Edera, Zaza. All: Mazzarri

Sudtirol (3-4-1-2): Offredi; Ierardi, Casale, Vinetot; Oneto, Fabbri, Berardocco, Fink (67' Morosini), Procopio (53' Turchetta); Costantino, Mazzocchi (82' Antezza). All: P. Zanetti

Ammoniti: Costantino (S), Soriano (T)