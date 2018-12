Sarà il Bologna ad incontrare la Juventus il 13 gennaio negli ottavi di Coppa Italia (sorteggio del campo). Al Dall'Ara è finita 3-0 tra i rossoblù emiliani e quelli del Crotone, per una partita che non è mai decollata e che il Bologna ha vinto soprattutto per la maggior qualità tecnica specie dei suoi singoli. La doppietta di Orsolini, che è stato il migliore in campo, ha ancora una volta fatto capire che Inzaghi può contare su di lui anche nel prosieguo della stagione. In ogni caso una boccata d'ossigeno quella di ieri per la squadra di Filippo Inzaghi andata a segno anche con Falcinelli. In crisi in campionato, con lo spareggio salvezza in casa dell'Empoli ad attenderla, la squadra rossoblù riconquista un po' di fiducia.

Sampdoria agli ottavi di finale. I blucerchiati di Giampaolo hanno battuto 2-1 la Spal al Ferraris. Ospiti in vantaggio al 34' con Floccari, nel recupero del primo tempo il pareggio di Defrel. Nella ripresa, al 38', è Kownacki a siglare la rete della vittoria e della qualificazione con la complicità del portiere Milinkovic-Savic autore di una papera. Spal eliminata, agli ottavi la Samp affronterà il Milan con il sorteggio del campo in turno ancora unico.

Sarà invece il Benevento ad affrontare l'Inter al Meazza. Ieri i campani hanno battuto per 1 a 0 il Cittadella grazie ad un lampo vincente di Bandinelli al 77', giunto al termine di una gara sostanzialmente equilibrata che la strega ha fatto sua grazie alla preziosa giocata del centrocampista ex Sassuolo.

I risultati di ieri: Bologna-Crotone 3-0; Benevento-Cittadella 1-0; Sampdoria-Spal 2-1. Oggi: alle ore 15 Pisa-Novara (in attesa la Lazio), alle ore 18 Sassuolo-Catania (in attesa il Napoli), alle ore 20.45 Chievo-Cagliari (in attesa l'Atalanta). Domani: alle ore 18 Genoa-Entella (in attesa la Roma), alle ore 20.45 Torino-Südtirol (in attesa la Fiorentina).