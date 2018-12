Primo acquisto del mercato invernale per il Trento: se sarà il via a una rivoluzione lo sapremo solo tra qualche settimana, ma intanto la formazione del presidente Giacca ha ufficializzato il primo volto nuovo. In gialloblù arriva Gioele Mureno, terzino classe 1992, che proverà a dare una mano a mister De Paola ad abbandonare l'ultimo posto in classifica.

IL COMUNICATO

A.C. Trento S.c.s.d. comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Gioele Mureno, difensore laterale classe 1992 di piede sinistro, che ha sottoscritto un accordo con la società gialloblù sino al 30 giugno 2019. A.C. Trento S.c.s.d dà il benvenuto a Gioele Mureno, che ha scelto d'indossare la maglia numero 20 e sarà a disposizione del tecnico Luciano De Paola a partire dalla partita di sabato 8 dicembre contro il Montebelluna, e gli augura tante soddisfazioni - personali e di squadra - in maglia gialloblù.

LA SCHEDA DI GIOELE MURENO

Nato a Milano, il 20 settembre 1992, Mureno è un difensore laterale di piede sinistro e dall'ottima struttura fisica (180 centimetri d'altezza per 78 chilogrammi di peso).

Cresciuto nel settore giovanile dell'Inter, con cui ha compiuto tutta la trafila sino agli allievi nazionali, ha al proprio attivo 200 presenze in Serie D e 16 tra i professionisti. La prima esperienza in una formazione maggiore risale alla stagione 2010/2011, quando Mureno veste la maglia del Seregno Calcio, restandoci per 5 stagioni.

Tra le file dei lombardi scende in campo 133 volte, trovando la via del gol in 3 occasioni e mettendosi in mostra per la grande continuità di rendimento. Successivamente arriva il passaggio tra i professionisti, dove nella stagione 2015-2016 difende i colori dell’Albinoleffe (16 presenze nell’allora Lega Pro), per poi passare alla Vis Pesaro (Serie D) nella stagione seguente.

Nell'annata 2017 - 2018 Mureno veste la casacca del Lecco in serie D (34 presenze e 2 reti), prima di passare all’Olginatese, per sbarcare poi a Trento.