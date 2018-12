Pallone d'oro, vince Modric

Luka Modric spezza il duopolio Ronaldo-Messi. Il 33enne centrocampista croato è il Pallone d’Oro 2018 e per la prima volta dal 2008 - l’anno prima era stato incoronato il milanista Kakà - l’ambito premio di «France Football» finisce in mani diverse da quelle di CR7 o del fuoriclasse argentino del Barcellona.



Le indiscrezioni delle ultime settimane sono state confermate e se la candidatura di Messi era comunque debole (l’argentino ha vinto «solo» la Liga e ha deluso al Mondiale), per Ronaldo sembrava potesse esserci ancora qualche chance visto il contributo alla terza Champions di fila conquistata dal Real Madrid ma alla fine i voti dei 173 giornalisti scelti dal magazine francese hanno premiato il croato, protagonista non solo coi blancos ma anche nella propria nazionale, trascinata in finale a Mosca. E così, dopo essere stato eletto miglior giocatore del Mondiale e aver ricevuto i riconoscimenti di Uefa e Fifa, Modric fa l’en plein diventando il primo calciatore croato (ma anche di tutti gli Stati dell’ex Jugoslavia) a ricevere il Ballon d’Or.



Questa la classifica finale del Pallone d’Oro 2018:

Luka Modric (Croazia, Real Madrid) Cristiano Ronaldo (Portogallo, Real Madrid/Juventus) Antoine Griezmann (Francia, Atletico Madrid) Kylian Mbappè (Francia, Paris Saint Germain) Lionel Messi (Argentina, Barcellona) Mohamed Salah (Egitto, Liverpool) Raphael Varane (Francia, Real Madrid) Eden Hazard (Belgio, Chelsea) Kevin De Bruyne (Belgio, Manchester City) Harry Kane (Inghilterra, Tottenham) N’Golo Kantè (Francia, Chelsea) Neymar (Brasile, Paris Saint Germain) Luis Suarez (Uruguay, Barcellona) Thibaut Courtois (Belgio, Chelsea/Real Madrid) Paul Pogba (Francia, Manchester United) Sergio Aguero (Argentina, Manchester City) Gareth Bale (Galles, Real Madrid) Karim Benzema (Francia,Real Madrid) Roberto Firmino (Brasile, Liverpool) Ivan Rakitic (Croazia, Barcellona) Sergio Ramos (Spagna, Real Madrid) Edinson Cavani (Uruguay, Paris Saint Germain) Sadio Manè (Senegal, Liverpool) Marcelo (Brasile, Real Madrid) Alisson Becker (Brasile, Roma/Liverpool) Mario Mandzukic (Croazia, Juventus) Jan Oblak (Slovenia, Atletico Madrid) Diego Godin (Uruguay, Atletico Madrid) Isco (Spagna, Real Madrid) Hugo Lloris (Francia, Tottenham)