Giornata negativa in serie D per le formazioni trentine: il Trento porta a casa un punto a Brunico nel match contro il San Giorgio, non sfruttando una buona chance per abbandonare l'ultimo posto in classifica. E tiene banco il caso Bertoldi: nonostante le assicurazioni del presidente Giacca («Bertoldi non si muove da Trento, è un giocatore troppo importante e noi non abbiamo nessuna intenzione di privarcene») il centravanti non è stato nemmeno convocato per la trasferta pusterese. Il forte attaccante, simbolo del mercato estivo aquilotto dopo la raffica di gol al Levico l'anno scorso, resta quindi ai margini della squadra. Vedremo nei prossimi giorni se il presidente Giacca farà un passo indietro rispetto alle sue dichiarazioni e Bertoldi verrà ceduto (Dro? Levico?). Tornando alla giornata odierna sconfitta interna per il Levico, che si arrende 2-0 al Delta Rovigo restando comunque nella parte centrale della classifica: quello che manca ai ragazzi di mister Vitali è la continuità di risultati, con tanti, troppi alti e bassi.



Comunicato_18245879.jpg