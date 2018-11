Domenica da dimenticare per le due formazioni provinciali di serie D: il Trentino si arrende in casa all'Arzignano, che passa grazie a una punizione di Valenti. Il Levico invece perde l'importante derby contro la Virtus Bolzano: accade tutto nel secondo tempo, con il vantaggio altoatesino di Timpone e il pareggio gialloblù con bomber Aquaro. Ma poi è ancora Timpone a realizzare la rete decisiva.

I TABELLINI

TRENTO – ARZIGNANO VALCHIAMPO 0-1

TRENTO (3-5-2): Barosi; Carella, Panariello, Sabato; Romagna (6'st Bonazzi - 40'st Ferraglia), Furlan, Selvatico, Dragoni (23'st Paoli), Badjan (34'st Baronio); Bardelloni, Bosio (8'st Bertoldi).

A disposizione: Russo, Cazzago, Bertaso, Kostadinovic.

Allenatore: Luciano De Paola.

ARZIGNANO VALCHIAMPO (4-3-3): Tosi, Spaltro, Ferri, Bigolin, Vanzan; Hoxha, Burato, Forte; Valenti (39'st Lombardi), Odogwu, Fracaro.

A disposizione: Dani, Faccio, Peruzzi, Maronilli, Dentale, Antoniazzi, Serroukh, Ibe.

Allenatore: Daniele Di Donato.

ARBITRO: Catallo di Frosinone (Poso di Milano e Corradini di Basso Friuli).

RETE: 17'pt Valenti (A).

NOTE: spettatori 400 circa. Campo in buone condizioni. Pomeriggio freddo. Ammoniti Bardelloni (T) per comportamento non regolamentare, Sabato (T), Ferraglia (T) e Forte (A) per gioco falloso. Calci d'angolo 4 a 2 per il Trento. Recupero 0' + 4'.

VIRTUS BOLZANO-LEVICO: 2-1

VIRTUS BOLZANO (4-3-1-2): Tenderini; Menghin, Kiem, Rizzon, Davi; Bounou, A. Kaptina, Cremonini (45’ s.t. Pinton); Bacher; Timpone (25’ s.t. Barilli), Koni (10’ s.t. Guerra, 27’ s.t. A. Timpone). A disposizione: Weiss, Al Salih, Gencarelli, Forti, Pfeifer.