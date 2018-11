Il Südtirol ha rinnovato il contratto di Hannes Fink. Il precedente accordo sarebbe scaduto al termine di questa stagione. Il capitano biancorosso ha firmato un rinnovo biennale, con nuova scadenza fissata al 30 giugno 2021.

«Sono naturalmente felicissimo. Il Südtirol è casa mia. C’è un legame speciale con questa maglia, con questi colori, con questo club. Qui sono cresciuto da quando avevo appena 13 anni, qui sono diventato un calciatore professionista, coronando il mio sogno di bambino, qui ho l’onore di indossare la fascia di capitano da tre stagioni a questa parte, qui voglio ritagliarmi tante altre soddisfazioni, personali e di squadra»: così Hannes Fink subito dopo la firma del rinnovo biennale.

Il 29enne centrocampista di Collalbo milita nel Südtirol dall’età di 13 anni, quando è entrato a far parte del settore giovanile biancorosso, bruciando le tappe sino a debuttare non ancora maggiorenne in prima squadra (campionato di C2 2006/07). Per Fink la stagione in corso è la sua tredicesima consecutiva in prima squadra, in forza alla quale ha sin qui totalizzato 248 presenze in campionato e 13 gol.