Tra i dossier tecnici in fase di compilazione come potenziali nuovi acquisti della Juventus ci sarebbe anche quello di Marcus Rashford. Secondo l’autorevole «Times», infatti, l’attaccante del Manchester United sarebbe nel mirino della società bianconera che avrebbe inserito il suo nome in un elenco di potenziali obiettivi di trasferimento.



Il 21enne ha un contratto fino al 2020 con il club inglese che ha la possibilità di prolungarlo di un altro anno.