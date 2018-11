La Var anche in Premier

Anche la Premier League si adegua: dalla prossima stagione (2019-2020) il massimo campionato inglese utilizzerà la Var. Lo hanno deciso ieri i club britannici che hanno dato il via libera all'adozione della nuova tecnologie finora sperimentata solo in alcune partite di FA Cup e di Coppa di Lega.

Con l'introduzione della Var nel campionato inglese, ora tutti i cinque principali campionati d'Europa avranno la «moviola» in campo. «Il programma di test non in diretta rimarrà in vigore per tutto il resto della stagione», ha fatto sapere la Lega inglese che adesso invierà formale richiesta per l'autorizzazione alla Ifab e alla Fifa.