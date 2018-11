Andrea Pinamonti non si ferma più: dopo le due reti in campionato di serie A con la maglia del Frosinone di rara intensità e balistica, il 19enne noneso in prestito con diritto di riscatto dell'Inter che l'ha coltivato nel vivaio fino alla Primavera, si è ripetuto ieri siglando con un destro prepotente il pari del 3 a 3 nell'amichevole contro la Germania nello stadio emiliano di Sassuolo. Pomeriggio di emozioni allo stadio «Enzo Ricci» dove l'Italia Under 20 ha pareggiato in rimonta (3-3) contro la Germania. Gli azzurrini di mister Nicolato, giù qualificati al Mondiale 2019, riprendono il cammino nel Torneo «8 Nazioni», dopo il successo all'esordio in casa della Polonia e le sconfitte di misura con Inghilterra e Portogallo, per proseguirlo martedì in casa dell'Olanda, a Katwijk aan Zee.

L'Under 20, che a maggio sarà impegnata in Polonia nel Mondiale di categoria, ha giocato per la prima volta nella sua storia a Sassuolo. Ed è stata una gara avvincente. In vantaggio all'11' del primo tempo con il centrocampista dell'Ascoli Davide Frattesi, gli azzurrini si fanno raggiungere al 36' dai tedeschi e superare tre minuti dopo. Allo scadere della prima frazione di gioco, l'Italia ha una grande occasione per pareggiare con Pinamonti che però davanti al portiere, tira fuori.

La ripresa si apre con il pareggio di Gianluca Scamacca, ma l'entusiasmo dura solo quattro minuti. Al 7', infatti, la Germania passa di nuovo in vantaggio, un 3-2 che dura fino a quando Andrea Pinamonti al 38', servito di petto da Olivieri, sigla la rete con una conclusione al volo del definitivo 3-3. Reti: Frattesi 11', Gurleyen 36', Otto 38', Scamacca 47', Czyborra 51', Pinamonti 83'. Italia (3-5-2): Cerofolini, Del Prato (Colpani 58'), Bettella (Ranieri 78'), Buongiorno, Bellanova, Melegoni (C) (Olivieri 74'), Gabbia, Frattesi, Sala (Antonucci 78'), Pinamonti, Scamacca(Mallamo 74'). All. Nicolato. Classifica: Portogallo, Germania e Olanda 8 punti, Inghilterra 7, ITALIA e Svizzera 4, Polonia 3, Repubblica Ceca 1.

Amichevole Under 21: l'Italia Under 21 cade in amichevole a Ferrara contro l'Inghilterra. La nazionale giovanile inglese vince per 2-1 grazie alla doppietta di Solanke, per gli azzurrini di Di Biagio a segno Kean. Il ct Di Biagio: «È stata una buona gara, soprattutto nel primo tempo mentre nella seconda frazione i nostri avversari hanno avuto la partita in mano. Onestamente meritavamo di più della sconfitta e sono convinto che con questo spirito arriveremo lontano».