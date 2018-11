Dopo il pareggio per 1-1 in Champions League contro il Psg, il Napoli riparte in campionato e batte il Genoa per 2-1 nell'anticipo della dodicesima giornata di Serie A. Al Ferraris, gli uomini di Ancelotti conquistano i tre punti dopo essersi trovati sotto di un gol al 20' per via della rete di Kouame: decisive nella ripresa la rete di Fabian Ruiz e l'autogol di Biraschi nel finale. Un risultato nel complesso giusto per quanto fatto vedere dal Napoli che sin dal primo minuto mostra il suo atteggiamento classico: baricentro alto, pressing aggressivo e manovra avvolgente.

Nella ripresa, al 14', con i padroni di casa in vantaggio, l'arbitro Abisso ha sospeso la gara per un violento acquazzone. Dopo un quarto d'ora la partita è ripresa e, quasi subito, il Napoli ha pareggiato con Fabian Ruiz.

«Una vittoria che vale più di tre punti viste le condizioni. Si tratta di un campo difficile. Ora abbiamo la giusta tranquillità per la sosta», ha commentato Allan al termine di Genoa-Napoli. «Milan-Juventus? La guarderò perchè sarà una bella partita - ha concluso il centrocampista - ma mancano tante partite e vedremo più avanti. Non dobbiamo pensarci troppo».

Nel primo anticipo della giornata, ieri, il Parma si conferma squadra da trasferta infilando il terzo successo esterno in campionato: gli emiliani hanno sconfitto per 2-1 il Torino, agganciandoli in classifica a quota 17, grazie ad una rete di Gervinho - strepitosa la sua partita - e al raddoppio di Inglese. Non è bastato ai granata di Mazzarri il gol di Baselli.

Una battuta d'arresto per i granata, attesi ad una conferma dopo l'ottima prova di Genova con la Sampdoria. Invece a festeggiare sono stati i gialloblù, che hanno interpretato la partita perfetta dal punto di vista tattico sfruttando anche una disattenzione della difesa granata in occasione del primo gol. Mazzarri, costretto a rinunciare allo squalificato Meitè, ha provato a passare alla difesa a quattro, ha inserito a partita in corsa Zaza, ma ha ottenuto poco o nulla sia dall'ex Valencia che da Belotti e Iago Falque. Tensione a fine partita tra la panchina e i giocatori del Torino e l'arbitro Massa, autore di un grave errore nel primo tempo sull'intervento di Gagliolo su De Silvestri lanciato a rete - non solo non ha ammonito il difensore del Parma ma non ha neppure visto un palese fallo.

La terza gara in programma ieri ha visto un Cagliari mai domo recuperare due reti e pareggiare fuori casa (2-2) contro la Spal. Al «Mazza» di Ferrara padroni di casa avanti grazie a Petagna e Antenucci, ai quali hanno risposto per i sardi Pavoletti e Ionita. «La reazione è stata la cosa più importante, c'è la consapevolezza che facendo le cose per bene possiamo mettere in difficoltà tutti. Pur andando sotto di due gol siamo rimasti lucidi e abbiamo recuperato una partita difficile», ha commentato il trentino Rolando Maran, tecnico dei sardi.