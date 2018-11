Pomeriggio di anticipi da dimenticare in serie D per le formazioni provinciali. Sia il Trento sia il Levico, infatti, hanno perso. Gli Aquilotti di De Paola ne hanno presi quattro dalla capolista Adriese e restano desolatamente soli in fondo alla classifica. Per il Levico invece sconfitta interna 1-0 contro il Cartigliano. E mercoledì prossimo sarà derby.

La capolista Adriese non fa sconti e supera per 4 a 1 il Trento. I gialloblù passano per primi al 20' con Baronio, che realizza la sua terza rete stagionale, ma poi subiscono il ritorno dei veneti che ribaltano il risultato nel primo tempo e allungano nel finale. Mercoledì si tornerà già in campo per la decima giornata e il primo turno infrasettimanale del girone d'andata: al "Briamasco" (ore 14.30) sarà derby contro il Levico Terme.

Live match. Mister Luciano De Paola si affida inizialmente al "4-4-2": in porta gioca Barosi, mentre la linea difensiva è formata da Carella e Badjan sulle corsie esterne con Panariello e Sabato al centro. Selvatico agisce da playmaker con Dragoni a supporto, mentre sulle fasce ci sono Furlan e Baronio. In avanti la coppia d'attaccanti è formata da Bertoldi e Bosio. Il Trento inizia con buon piglio e al 5' i gialloblù protestano per un tocco di braccio di Meneghello nella propria area, ma l'arbitro lascia giocare, mentre al 9' Badjan serve l'accorrente Dragoni centra tocca per Bosio, ma Motti è attento e sventa la minaccia. Al 16' si vede anche l'Adriese: piazzato di Marangon, deviazione della barriera e palla che si accomoda sul fondo. Sul successivo corner Aliù cerca la battuta a rete, ma la difesa fa ottima guardia e rintuzza il tentativo. Il Trento alza ulteriormente il baricentro e al 20' passa a condurre: Furlan salta il diretto avversario sulla destra e crossa a centroarea, Bosio prolunga la traiettoria per l'accorrente Baronio, che scaraventa in rete da pochi passi. La reazione dell'Adriese è immediata e, dopo una conclusione di Marangon che si perde altissima, alla mezz'ora i locali pervengono al pareggio: Barosi è costretto a toccare la sfera con la mano fuori area. Il successivo calcio piazzato viene trasformato dallo specialista Marangon, che batte l'incolpevole portiere trentino. Palla al centro e i gialloblù hanno subito una doppia nitida occasione per tornare avanti: Bertoldi riceve palla in area e calcia a botta sicura, ma il portiere di casa è super nell'intervento, riprende Selvatico il cui tiro dal limite dell'area piccola si stampa però sulla traversa. Si cambia fronte e l'occasione capita all'Adriese che non sbaglia e si porta in vantaggio: assist in verticale di Marangon per Aliù che arriva a tu per tu con Barosi e lo infila. Prima dell'intervallo da segnalare un'altra giocata di Marangon, che innesca Santi, ma Badjan è bravo ad intervenire in extremis. Nella ripresa mister De Paola opera subito due cambi, inserendo Bardelloni e Paoli. I gialloblù spingono con generosità: al 60' scambio tra Bardelloni e Bosio al limite dell'area con conclusione di quest'ultimo respinta da un difensore. Sul fronte opposto Barosi è bravo a smanacciare l'insidioso traversone di Marangon al minuto 66', ma subito dopo è ancora il Trento a rendersi pericolso: Bardelloni mette il turbo, semina un paio d'avversari e cerca l'assist per Bosio, la difesa allontana, la palla torna a Bardelloni il cui tiro viene deviato in corner dalla retroguardia dell'Adriese. Al 77' l'Adriese torna in avanti e si guadagna un calcio di rigore dopo un'azione confusa in area: sul dischetto si presenta Marangon, ma Barosi è superlativo e respinge il tiro del capocannoniere del girone. Subito dopo, però, il tris locale lo firma Pagan, direttamente su calcio piazzato e poi Marangon segna la doppietta personale con un diagonale che non lascia scampo a Barosi. Finisce 4 a 1 per la capolista: mercoledì si tornerà in campo per il derby contro il Levico Terme.

ADRIESE - TRENTO 4-1 ADRIESE (4-3-3): Motti; Anostini, Pagan (42'st Torregrossa), Meneghello, Boscolo Bisto (44'st Boldrin); Boreggio (22'st Scarparo), Boscolo Berto, Buratto; Aliù (43'st Nicoloso), Santi (16'st Delcarro), Marangon. A disposizione: Toffano, Calcagnotto, Del Piccolo, Serafin. Allenatore: Michele Florindo. TRENTO (4-4-2): Barosi; Carella (34'st Romagna), Panariello, Sabato, Badjan; Furlan (1'st Paoli), Dragoni, Selvatico (12'st Bertaso), Baronio (19'st Ferraglia); Bertoldi (1'st Bardelloni), Bosio. A disposizione: Russo, Cazzago, Kostadinovic, Trevisan. Allenatore: Luciano De Paola. ARBITRO: Cannata di Faenza (De Lorenzi di Parma e Facchini di Bologna). RETI: 20'pt Baronio (T), 30'pt Marangon (A), 32'pt Aliù (A), 38'st Pagan (A), 40'st Marangon (A). NOTE: campo in buone condizioni. Spettatori 400 circa. Ammoniti Aliù (A), Barosi (T) e Furlan (T), tutti per gioco falloso. Calci d'angolo 6 a 3 per l'Adriese. Recupero 1' + 4'.