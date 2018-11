La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha vinto il “Premio UEFA per Innovazione e Creatività” nella categoria «Engagement» con l’Hackathon FIGC organizzato ad ottobre 2017 a Trento. Un’iniziativa nata dalla collaborazione con la Provincia autonoma di Trento, l’Università, Trentino Sviluppo e EIT Digital (European Institute of Innovation and Technology). Il premio, consegnato nei giorni scorsi a Riga in Lettonia, rientra nell’iniziativa «UEFA GROW Award» che ha lo scopo di promuovere il calcio e di valorizzare le “buone prassi” promosse dalle associazioni nazionali, ovvero le Federazioni calcistiche appartenenti alla UEFA stessa.106 erano le candidature sottoposte da 44 associazioni nazionali ad una giuria di esperti.

La FIGC è stata la prima federazione sportiva a livello mondiale ad organizzare un evento di questo tipo, dimostrando ancora una volta l’importanza e il rilievo strategico di investire nell’innovazione tecnologica. L’Hackathon, organizzato a Trento il 14 e 15 ottobre 2017 in collaborazione con l’Università locale, la Provincia autonoma di Trento, Trentino Sviluppo, numerosi partner e con il patrocinio di enti istituzionali italiani e europei, è un evento residenziale di 24-48 ore dove esperti ed appassionati di tecnologia si confrontano per apportare idee e soluzioni digitali per il mondo del calcio. I partecipanti hanno fornito concrete proposte su due temi di grande rilievo per la Federazione, vale a dire il miglioramento dello strumento della match analysis e la valorizzazione della comunità dei tesserati FIGC. Parallelamente alla competizione, è stato organizzato un workshop in cui sono stati analizzati diversi argomenti riguardanti il rapporto tra sport e tecnologia, un’occasione di confronto che ha coinvolto un gran numero di esperti di rilievo internazionale provenienti dal mondo sportivo e tecnologico.