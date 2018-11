La Solandra Calcio si ferma

La Solandra Calcio ha deciso di fermarsi. Dopo il disastri che per il maltempo si è abbattuto sulla val di Sole e su Dimaro in particolare, la squadra, che milita nel girone C del campionato di Seconda categoria, ha annunciato con un post su Facebook che questo fine settimana non scenderà in campo.



«Questo weekend scarpini e parastinchi resteranno nella borsa, le maglie riposte sui loro scaffali e i pensieri non saranno rivolti a schemi tattici o marcature, non questa domenica.

Pensiamo sia giusto così, nel rispetto di quanto accaduto, nel rispetto di tutti coloro che in questi giorni, con una pala in mano, stanno cercando di ridare vita a quanto il fango ha portato via: oggetti, case, ricordi, sogni.

Questo weekend penseremo a Voi, saremo con voi.

Di comune accordo con la FIGC abbiamo quindi deciso di rimandare tutte le partite del fine settimana a data da destinanarsi.

Riprenderemo Lunedì, perché per quanto duro sia stato il colpo subito è giusto andare avanti, con la testa alta, con lo sguardo rivolto ad un futuro che vogliamo immaginare luminoso per noi e per i nostri concittadini.

In fondo è questo lo spirito della nostra gente: lavoratori instancabili che senza troppo rumore, senza drammi, senza clamore, imbracciano i propri attrezzi e scelgono di andare avanti, di rialzarsi ancora.

Siamo fieri di tutti Voi.

Un grazie speciale a chi sta lavorando giorno e notte senza sosta per riportare la nostra valle a risplendere!

La Val di Sole è VIVA, Dimaro è VIVA!».