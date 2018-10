Si chiude ufficialmente oggi la trionfale avventura di Giuseppe Marotta come amministratore delegato e direttore generale della Juventus. Il club bianconero, infatti, in un comunicato stampa pubblicato sul sito, ha reso noto che "sono stati sciolti i rapporti di lavoro dirigenziale con Giuseppe Marotta, con il riconoscimento al medesimo dell'indennità sostitutiva di preavviso che ammonta all'importo lordo di 361.775 euro, nonchè dell'ulteriore importo lordo complessivo di 361.775 euro a titolo transattivo e di incentivo all'esodo".

Da otto anni alla Juventus, Marotta è stato l'amministratore delegato e direttore generale che, insieme al presidente Agnelli e ai suoi collaboratori, ha costruito una squadra che da 7 anni domina in Italia e che per due volte è arrivata in finale di Champions League. Non solo Marotta, saluta anche l'altro ad, Aldo Mazzia, al quale la Juventus riconosce "l'indennità sostitutiva di preavviso per l'importo lordo di 278.000 euro, nonchè l'ulteriore importo lordo complessivo di 309.000 a titolo transattivo e di incentivo all'esodo".

Marotta ora è pronto per firmare con l'Inter.