Niente da fare per il Trento: gli uomini di mister De Paola si arrendono al Chions e restano in fondo alla classifica. Per gli aquilotti in gol capitan Furlan, per il parziale vantaggio 0-1, e Dragoni, che aveva portato il match sul 2-2. A Levico invece match rinviato per il campo allagato. Tanti i rinvii anche nei campionati provinciali a causa del maltempo.

SERIE C GIR. B

Rimini - Südtirol 0-0

SERIE D GIR. C

Chions - Trento 3-2

Delta Porto Tolle - Virtus Bolzano 2-3

Levico Terme - Campodarsego RINVIATA

St. Georgen - Sandonà 0-6

ECCELLENZA

Brixen - Eppan 5-0

Comano T.F. - Tramin 1-1

Dro A.G. - Anaune V.D.N. 1-1

Lana - Calciochiese 2-3

Lavis - St. Martin Moos 2-3

Naturns - ViPo Trento RINVIATA

Rotaliana - Arco 2-0

St. Pauls - Obermais 0-1

PROMOZIONE

Albiano - Pergine 3-0

Aquila Trento - Borgo 1-2

Bassa Anaunia - Volano 2-0

Benacense - Ravinense 2-1

Nago Torbole - Alense 2-3

Rovereto - Garibaldina RINVIATA

Sacco S.G. - Cavedine 1-1

POSTICIPI

(17:15) Gardolo - Mori S.S.

1^ CATEGORIA GIR. A

Baone - Caffarese 0-0

Condinese - Calcio Bleggio 2-0

Guaita - Marco 3-3

Pieve di Bono - Ledrense RINVIATA

Settaurense - Pinzolo Valrendena 0-0

Tione - Stivo 0-3

Virtus Giudicariese - Limonese RINVIATA

1^ CATEGORIA GIR. B

Aldeno - Avio 1-1

Alta Anaunia - TNT Monte Peller 5-4

Cristo Re - Castelsangiorgio 1-2

Invicta Duomo - Mezzocorona 2-4

Isera - Leno RINVIATA

Monte Baldo - Redival SOSPESA A FPT (0-0)

Spormaggiore - Paganella RINVIATA

1^ CATEGORIA GIR. C

Azzurra S.B. - Verla 2-1

Calisio - Pinè 1-1

Civezzano - Calceranica 2-0

Ischia - Audace RINVIATA

Ortigaralefre - Telve RINVIATA

Primiero - Dolomitica 2-0

Virtus Trento - Fiemme 1-3

2^ CATEGORIA GIR. A

Bagolino - 3P Valrendena RINVIATA

Brenta - Riva del Garda SOSPESA A FPT (0-0)

Carisolo - Alta Giudicarie 2-3

Lizzana - Trambileno RINVIATA

Vallagarina - Molveno 0-2

ANTICIPI

Castel Cimego - San Rocco RINVIATA

2^ CATEGORIA GIR. B

Bersntol - Mattarello RINVIATA

Roncegno - Altipiani 0-0

Tesino - Oltrefersina 2-0

Vigolana - Besenello RINVIATA

ANTICIPI

Montevaccino - Trilacum 2-1

Sopramonte - Calavino 2-1

2^ CATEGORIA GIR. C

Altopiano Paganella - Dolasiana RINVIATA

Giovo - Cornacci 2-1

Ozolo Maddalene - Fassa 0-0

Predaia - Adige RINVIATA

Solteri - Bolghera

ANTICIPI

Cauriol - La Rovere 0-4