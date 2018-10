«Per noi, ma anche per loro, sono due sfide decisive. Dobbiamo giocare al massimo, non c’è una sola chiave e servirà anche un pò di fortuna». Thomas Tuchel, tecnico del Paris Saint Germain, non sottovaluta il Napoli e vuole il massimo nella prima delle due sfide ravvicinate di Champions League, la prima delle quali in programma domani sera a Parigi.

«Non siamo favoriti per la Champions - ha aggiunto il tecnico dei parigini - e il gruppo è molto complicato. Il Napoli è una squadra top, servirà la squadra, altrimenti non abbiamo alcuna possibilità».