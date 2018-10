«Quella di domani è una gara importante, dobbiamo fare la stessa gara fatta con il Liverpool che è stata quasi perfetta se vogliamo prendere punti qui». Lo ha dichiarato il capitano del Napoli Marek Hamsik alla vigilia del match che attende i partenopei al Parco dei Principi domani contro il Psg.

«Personalmente ho ancora da imparare e migliorare, ho fatto tutta la carriera da giocatore offensivo, in questo nuovo ruolo mi manca qualcosa in fase difensiva. Il Napoli in generale sta migliorando sempre, sta facendo ottime gare, stiamo crescendo tutti, è stata fondamentale la vittoria con l’Udinese perchè volevamo fare bene dopo la sosta, adesso ci attende un match difficile anche se sarà facile non distrarsi» ha detto lo slovacco.

«Insigne? Lorenzo è il giocatore italiano più forte al momento, non deve dimostrare niente, ha dimostrato in campo di essere un campione e sta facendo la differenza. Domani? Siamo tutti pronti, si vedrà chi giocherà».