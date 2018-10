All'interno del Flamengo non tutti sono soddisfatti dell'intesa sulla cessione di Lucas Paquetá al Milan per 35 milioni di euro. "Non sono favorevole, la trovo assurda. Ci sono errori sportivi e amministrativi", ha commentato su Twitter il presidente del Consiglio Deliberativo del club, Rodrigo Dunshee, che è pronto ad aprire un dossier sull'operazione, come riporta il sito brasiliano GloboEsporte. "La cessione di Paquetá ha degli aspetti non standard che richiedono attenzione - ha dichiarato il dirigente del Flamengo, come riferisce l'articolo -. La finestra di mercato apre solo a gennaio la la vendita è stata definita nel mezzo del campionato.

Del prezzo totale, il 30% va a una società, è grave che la cessione sia avvenuta per una cifra molto più bassa della clausola. Come presidente del Consiglio deliberativo non posso fare altro che provare a fare chiarezza su questa operazione.

Apriremo un inchiesta per studiare cosa è successo. Penso sia molto strana, penso che ci siano altri interessi".